Стало известно настоящее имя серийного убийцы, известного как Зодиак, который более полувека оставался одной из самых загадочных фигур в криминальной истории США. Согласно новому расследованию, Зодиак и убийца «Чёрной Георгины», возможно, были одним и тем же человеком.

Как сообщает Daily Mail, независимый расследователь и глава агентства Cold Case Consultants of America Алекс Бейбер пришёл к выводу, что за двумя самыми громкими преступлениями в истории Калифорнии стоял один человек — Марвин Марголис. Именно это имя, по словам эксперта, удалось установить после расшифровки зашифрованных посланий Зодиака, известных как Z13 и Z32.

Бейбер утверждает, что Зодиак сам намекал: в одном из шифров скрыто его настоящее имя. Используя искусственный интеллект, классическую криптографию и недавно рассекреченные архивные данные, исследователь заявил, что смог раскрыть эту тайну.

Полученное имя совпало с фигурой, которая ранее уже рассматривалась в качестве подозреваемого по делу об убийстве актрисы Элизабет Шорт, известной как Чёрная Георгина.

По данным расследования, Марвин Марголис родился в 1925 году, служил в ВМС США, имел медицинскую подготовку и опыт работы с телами, что, по мнению Бейбера, объясняет крайнюю жестокость и «хирургическую точность» преступлений. Кроме того, у него были навыки шифрования и военный штык времён Второй мировой войны, схожий с оружием, использованным в одном из нападений Зодиака.