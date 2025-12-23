В Оренбургском драмтеатре произошло возгорание

Возгорание произошло в Оренбургском областном драматическом театре имени Горького. Никто не пострадал, но помещениям и реквизиту причинен ущерб, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.

"На момент возгорания зрители уже покинули оба зала - и малый, и большой. Спектакли завершились. В здании находился только персонал. Жертв и пострадавших нет. Есть потери в реквизите и состоянии помещений", - написала она в Telegram-канале.

Шевченко сообщила, что предварительная причина возгорания - состояние электропроводки в костюмерном цехе. Режим дальнейшей работы театра будет определен дополнительно.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что возгорание произошло в костюмерной, эвакуация находившихся в театре людей не потребовалась. Специалисты устанавливают причины и площадь возгорания.