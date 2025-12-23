Украинский город остался без света после удара дрона

Часть украинского города Чернигов осталась без света после вечернего удара беспилотника по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на горсовет.

По информации «Черниговоблэнерго», в результате обстрела поврежден важный энергетический объект в Черниговском районе.

Ранее сообщалось, что крупный цех по сборке беспилотников для Вооруженных сил Украины и до десяти инженеров-сборщиков уничтожены в районе Кардашовки Сумской области. Цели были ликвидированы ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2».

До этого стало известно об уничтожении командного пункта ГУР в районе села Жукля в Черниговской области.