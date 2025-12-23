В Пензенской области юноша потерял 820 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку

В Пензенской области 18-летний юноша пытался вызвать проститутку и попался мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Все началось с того, что молодой человек нашел в интернете объявление об оказании услуг проститутки - сначала он отправил за "услуги" девушки 8 тысяч рублей. Затем мошенники под предлогом необходимости защиты девушки потребовали дополнительно 49 тысяч рублей. Используя еще ряд отговорок, преступники вынудили юношу перевести еще 765 тысяч рублей. Все это время они обещали юноше скорую встречу с девушкой легкого поведения, которая так и не состоялась. В какой-то момент связь со злоумышленниками прервалась - молодой человек осознал обман и обратился в полицию. Общий материальный ущерб составил 822 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.