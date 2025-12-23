Суд оставил в силе решение по памятнику Сталину в Вологде

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о памятнике Иосифу Сталину в Вологде, а кассационную жалобу - без удовлетворения, сообщается в материалах арбитражного дела.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщается в картотеке суда.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, в сентябре 2024 года Вологодский музей-заповедник и предприниматель Екатерина Ложеницына заключили контракт на поставку памятника, его цена составила 10,5 млн рублей. Закупка проведена у единственного поставщика на основании федерального закона о госзакупках, что допускается только в исключительных случаях. Однако прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной, и обратилась в арбитражный суд. Суд удовлетворил иск областной прокуратуры и признал контракт недействительным. Суд применил последствия недействительности сделки, обязав стороны вернуть друг другу полученное по контракту, то есть Вологодский музей-заповедник обязан вернуть монумент предпринимателю Ложеницыной, а она - возвратить музею 10,5 млн рублей. 14-й арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение, оно вступило в силу.

Как сообщало Минкультуры области, решение апелляционного суда будет обжаловано, "одновременно будут приняты все меры правового характера для сохранения монумента на месте, ни о каком демонтаже речи не идет". О юридических нюансах сообщал и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, отметив, что "памятник, как стоял, так и будет стоять".

Монумент установили в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка", где Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах.