На Украине повреждены объекты крупнейшей нефтедобывающей компании

Производственные объекты компании "Укрнафта" получили повреждения в результате взрывов в ночь на вторник. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" на своем сайте.

"Ночью был нанесен удар по производственным объектам "Укрнафты", есть серьезные разрушения, работа приостановлена", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады в настоящий момент занимаются устранением повреждений, подчеркнули в компании. Что именно было повреждено и где, в "Нафтогазе" не сообщили.

АО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. В структуре предприятия шесть нефтегазодобывающих управлений и три газоперерабатывающих завода, а также управление нефтепромышленного сервиса, предоставляющее полный спектр сервисных услуг для нефтегазодобывающей отрасли. Компания ведет добычу на территории Сумской, Полтавской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской и Харьковской областей Украины.

По состоянию на 1 сентября добыча нефти и газа осуществлялась на 1 807 нефтяных и 164 газовых скважинах. Сеть АЗС Ukrnafta насчитывает 662 автозаправочных комплекса почти во всех регионах страны.