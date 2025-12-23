Дрон атаковал автомобиль, который загорелся: погибло трое
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. Погибло три человека.
Стало известно, что инцидент произошел в понедельник: украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Грушевка Волоконовского округа, погибло трое мужчин. Их личности были установлены только на следующий день.
Четвертый мужчина, который был в том же автомобиле, был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, ушибом ноги и осколочным ранением руки.
Сам автомобиль полностью уничтожен огнем.