Мать-одиночка постучала не в ту дверь в отеле и подверглась групповому изнасилованию

В Индии трое мужчин изнасиловали мать-одиночку, которая перепутала дверь номера в отеле. Об этом пишет The Mirror.

30-летняя медсестра пришла в один из отелей штата Махараштра, чтобы проведать подругу. Однако вместо номера 105 она постучалась в 205, где отдыхали в это время трое мужчин.

Они затащили женщину в комнату, напоили алкоголем и насиловали четыре часа. Жертве удалось вырваться и сбежать лишь под утро. Все подозреваемые вскоре были арестованы.

