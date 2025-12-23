Похоронный кортеж с телом застрял в сугробах на двое суток на Байкале

В Иркутской области в сугробах застряла семья из 18 человек, которая ехала на похороны с гробом. Об этом сообщает Mash.

Добирались люди на трех машинах в село Онгурен, название которого переводится как «конец пути».

Среди пассажиров были старики и дети. Чтобы не замерзнуть в 20-градусный мороз водителям приходилось постоянно держать двигатели заведенными.

Спасатели не могли добраться до людей, которые дважды подавали запрос о помощи, так как спецтехника застревала в снегах. На помощь был послан трактор, но он сломался.

Найти и вызволить всех пропавших пассажиров спасателям все же удалось через сутки. Их доставили в точку назначения.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области нашли мертвым бесследно пропавшего в буран в Палласовском районе 63-летнего пастуха. Мужчина стал пятым погибшим из-за разгулявшейся в позапрошлые выходные в регионе стихии.