ЧП с судном произошло в Кольском заливе

После частичного затопления судна в Кольском заливе Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проведение проверки, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Стало известно, что во вторник около 15:30 танкер "Котлас" находился в акватории Кольского залива у причала, и пока по неустановленной причине произошло затопление машинного отделения.

На борту не было экипажа, не зафиксировано и разлива нефтепродуктов.

- Силами судовладельца проводится откачка воды. К месту происшествия направлено судно Морспасслужбы, - говорится в сообщении прокуратуры.

По факту ЧП проводится проверка.