Россиянин жестоко убил жену на глазах у маленького сына. Об этом пишет SHOT.

© Московский Комсомолец

По информации издания, тело убитой в одном из ЖК Казани обнаружила ее мать утром 22 декабря. Она пришла в гости к 38-летней дочери.

Перед смертью женщина была сильно избита, а затем задушена. У ее трехлетнего сына сломаны обе руки, он в реанимации.

Полицейскими по подозрению в зверской расправе уже задержан 39-летний муж жертвы.

Мать погибшей рассказала, что он часто избивал жену, та жаловалась полицейским, однако ничего не менялось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что убивший мать и покончивший с собой 17-летний житель Сочи конфликтовал с ней из-за компьютерных игр.