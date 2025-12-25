Россиянин получил 15 лет колонии за размещенные по городу надписи

В Забайкальском крае мужчину осудили за участие в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Как установил суд, Петр Мыльников, испытывая политическую ненависть и вражду к государственной власти России, в период с 2018 по 2021 годы участвовал в деятельности организации «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация). Он наносил лозунги организации на различные объекты города и в своем YouTube-канале размещал видео с вырезками эфиров, проведенным основателем этой компании. В январе 2023 года Мыльников в подтверждение своего участия получил от них «революционный вексель» и партийный билет.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, запретил заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на четыре года, а также назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

