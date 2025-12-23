В Казани мужчина убил жену на глазах трехлетнего ребенка

В Казани задержали мужчину, убившего жену в присутствии трехлетнего ребенка. Ставший невольным свидетелем преступления малыш пострадал и госпитализирован.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной версии, 37-летний казанец пришел домой пьяным и поругался с супругой. Во время ссоры он много раз ударил ее ножом.

От полученных ран женщина скончалась на месте. А ребенок 2022 года рождения доставлен в больницу травмой головного мозга. Возбуждено уголовное дело.

