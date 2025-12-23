Вербовавший российских школьниц в ряды исламских террористов мигрант получил срок

В Адыгее к 15 годам колонии приговорили 32-летнего россиянина, вербовавшего школьниц в ряды международных террористов. Об этом в своем Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уроженец Средней Азии будучи сторонником радикального ислама, вступал в переписку с юными жительницами Майкопа и вел с ними беседы, в которых активно пропагандировал идеи организации. Он старался сделать несовершеннолетних сторонницами запрещенного движения. После задержания сотрудниками ФСБ, в отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии и о вербовке в террористическую организацию.

Ранее в Башкирии сотрудники ФСБ задержали восемь участников организации, пропагандировавшей идеи всемирного халифата.