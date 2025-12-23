Взрыв и пожар произошел на судне в российском регионе

В Нижегородской области произошло серьезное происшествие на воде. У Борского моста в акватории Сибирского затона загорелось крановое судно (плавучий кран), принадлежащее местной судоремонтной компании. В результате пожара, по предварительным данным, погиб один человек из числа рабочих.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло на площади около 100 квадратных метров. Очагом пожара стало топливо (предположительно, солярка), существует угроза распространения огня на соседнее судно аналогичного типа. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах в момент начала ЧП.

По словам одного из сотрудников, инцидент случился в конце рабочей смены. Рабочие уже собирались уходить, когда раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и спасательные подразделения.

К ликвидации возгорания привлечено 15 единиц специальной техники и 48 человек личного состава МЧС. Для разведки и тушения с воздуха над местом пожара работает вертолет. Работы осложняются риском распространения огня.

Нижегородская транспортная прокуратура начала доследственную проверку по факту пожара и гибели человека. Следователи устанавливают точную причину возгорания и все обстоятельства трагедии.