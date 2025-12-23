Появились детали о подозреваемом в убийстве матери подростке из Сочи

Знакомая 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своей матери, рассказала, что его семья была благополучной: младших детей она назвала воспитанными и отметила, что старший мальчик много играл в компьютерные игры. Об этом сообщает News.ru.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против 17-летнего жителя Сочи, подозреваемого в убийстве матери и нападении на младшего брата. По данным следствия, вечером 22 декабря подросток нанес матери множество ножевых ранений, она скончалась на месте.

После этого подросток позвал домой младшего брата, который гулял на улице, и нанес ему ножевые ранения. Мальчик смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Тело 17-летнего подозреваемого обнаружили на месте преступления.

Портал News.ru побеседовал с одноклассницей сестры подозреваемого. Девочка назвала семью очень интеллигентной, без «курящих или пьющих».