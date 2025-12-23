Бывшего директора подразделения «Росатома» арестовали за взятку

Басманный суд Москвы арестовал экс-директора подразделения «Росатома» Геннадия Сахарова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В мае 2025 года Мещанский суд уже признал его виновным по этой же статье и приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу.

Ранее по делу сотрудника «Росатома» Сахарова арестовали имущество на 284,4 млн рублей.

Бывший топ-менеджер «Росатома» Сахаров просил отправить его в зону СВО.