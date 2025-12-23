Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

В Сочи подросток смертельно ранил свою мать. Он это сделал из-за того, что она запрещала ему делать татуировки и распивать спиртные напитки с друзьями, сообщает Shot.

После нападения он ранил младшего брата и совершил самоубийство. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Куйбышева.

17-летний подросток, конфликтующий с матерью, взял кухонный нож и напал на нее. Елена, 48-летняя женщина, скончалась на месте. Следующей целью стал ее 11-летний сын. Подросток позвонил мальчику и пригласил его домой. Когда ребенок пришел, старший напал на него и нанес несколько ударов в живот. Мальчик смог убежать, выбежать на улицу и позвать на помощь. Соседи, прибывшие на место, обнаружили, что старший уже мертв.

Во время происшествия 14-летняя сестра находилась в школе, а 43-летний отец был на рабочем месте. Младший брат, который пострадал, сейчас находится в реанимации.

Все соседи и знакомые семьи говорят о них только хорошее. Однако они отмечают, что родители были строгими с детьми, в частности, ограничивали их доступ к социальным сетям.