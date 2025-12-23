Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в российском городе

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин, связанных родственными узами. Трагедия произошла 22 декабря 2025 года в деревне Большое Кикерино Волосовского района. Об этом сообщает Следком ленобласти.

В одном из домов были обнаружены тела 33-летнего и 64-летнего мужчин с огнестрельными ранениями головы. Как установило следствие, погибшие являются отцом и сыном.

По предварительной версии, утром 22 декабря между родственниками произошел острый бытовой конфликт. В ходе ссоры отец произвел выстрел из ружья в голову сына. После этого не стало и самого стрелка.

На основании этих данных следственный отдел по Волосовскому району СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия. Следователи устанавливают полную картину произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагическому финалу семейного конфликта.