В Москве учительница отвесила пощечину школьнику с инвалидностью

Жительница Москвы заявила об учительнице, которая отвесила пощечину ее сыну с инвалидностью в коридоре школы в районе Митино. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Горожанка пояснила, что 19 декабря ее ребенок на перемене повздорил с учеником из параллельного класса, когда они играли в футбол. По словам родительницы, сын толкнул мальчика, когда тот отнял у него мяч.

Как утверждает москвичка, после этого к ее ребенку подошла учительница и ударила по лицу, пригрозив «выбить все зубы».

«Дежурные учителя не видели самого удара и не слышали, чтобы сын ее как-то оскорбил. Конечно, он тоже не прав, что толкнул другого. Я ему говорю, что нельзя драться и ругаться. Но взрослый человек не может позволять себе подобное», — поделилась мать.

Она написала жалобу на имя директора, требуя провести проверку и уволить учительницу. На встрече, как утверждает женщина, педагог объявила, что перед ударом ребенок ее обозвал. Однако школьник все отрицает.

Руководство не стало увольнять учительницу, но сделало выговор и лишило премии. Мать сочла такое наказание недостаточным, она планирует обратиться в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Красноярске учительница избила мальчика из-за внешнего вида.