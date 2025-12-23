Пьяный житель Кубани избил знакомого, облил его бензином и поджег

В Краснодарском крае мужчина поссорился с приятелем во время застолья, жестоко избил его и попытался сжечь заживо. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 42-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомого. Между пьяными собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта хозяин нанес гостю множество ударов ногами и руками по голове и туловищу, от чего тот потерял сознание.

Нападавший вынес товарища на улицу, облил бензином и поджег, пострадавший очнулся. Заметив это, злоумышленник испугался и вызвал скорую помощь. Раненого госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант сознался в содеянном.

До этого в Ленобласти мужчина облил дом соседки бензином, он не успел устроить пожар, но вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в больницу, он находится под присмотром психиатров.