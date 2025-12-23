Бойца группировки MS-13 в Сальвадоре приговорили к 1300 годам тюрьмы

© Вечерняя Москва

Суд в Сальвадоре приговорил члена преступной международной группировки MS-13 к 1300 годам тюрьмы. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в Daily Star.

Инстанция вынесла приговор Марвину Абель Эрнандесу Паласиосу 18 декабря. Он обвинялся в совершении множества убийств, похищений, а также в торговле наркотиками и других преступлениях.

Всего перед судом предстали 248 бойцов группировки. Все они получили сроки от 463 до 958 лет тюрьмы. Общее наказание составило десятки тысяч лет.

По данным Генпрокуратуры страны, от действий злоумышленников пострадали 169 человек. Также бойцы MS-13 оказались причастны к расправе над футболисткой Клаудией Гранадос и двумя студентками.

В числе других преступлений — шантаж предпринимателей, многим из которых пришлось закрыть свои компании. Всего бандиты расправились с 43 людьми, уточнили в издании.

Ранее суд в Мексике также приговорил женщину, виновную в смерти трех туристов, к 20 годам тюремного заключения. 23-летняя Ари Гизелл Сильва Райя признала вину в подстрекательстве.