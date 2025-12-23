Пьяная москвичка пыталась проникнуть в школу на востоке Москвы

Пьяная женщина пыталась проникнуть в школу на Алтайской улице в Москве. Она ругалась матом и проявляла агрессию в сторону охранника учреждения.

Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Алтайская. По словам охранника, посторонняя гражданка в состоянии алкогольного опьянения попыталась проникнуть в здание. Мужчина пресек данную попытку, после чего неизвестная начала вести себя агрессивно и использовать нецензурную лексику, — рассказали на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Женщина рассказала росгвардейцам, что до их приезда якобы спасла некую девушку от хулиганов. Однако эта версия москвички не подтвердилась. Ее доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств.

Ранее молодой человек под наркотиками хотел пробраться в школу на Земляном Валу в столице. Сделать это ему не удалось. В дальнейшем он напал на курьера, а затем начал «боксировать» с припаркованными машинами. Дебошира задержали и передали его полицейским.