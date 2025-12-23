Гарри Каспарова* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Суд во вторник, 23 декабря, заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к терроризму.

© Вечерняя Москва

— Суд избрал меру пресечения Каспарову* в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России, — цитирует решение судьи ТАСС.

В марте прошлого года шахматиста внесли в список террористов и экстремистов. До этого его оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах и на 40 тысяч за распространение в соцсетях материалов без соответствующей маркировки.

*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.