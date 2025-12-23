Российский школьник пришел на урок с ножом и свастикой

Восьмиклассник пришёл на урок истории в школе Петрозаводска с ножом и нарисовал на руках свастику. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего».

Инцидент произошёл в учебном заведении на улице Пархоменко. По данным издания, администрация школы сразу уведомила правоохранительные органы, но уроки не прерывались.

«Управление образования комитета социального развития держит ситуацию на контроле», — говорится в публикации.

При этом, по информации СМИ, родители других учеников считают, что руководство школы пытается замять происшествие, хотя учитель истории выразил возмущение. Семьи обратились с заявлением в полицию.

В МВД подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.