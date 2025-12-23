Мужчина и женщина погибли при пожаре в Ярославле

Ярославские следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре во Фрунзенском районе.

Утром 22 декабря загорелся деревянный частный дом на улице Городищенской. В результате пожара погибли 35-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по факту произошедшего проводится проверка. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является неисправность электропроводки.

Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.