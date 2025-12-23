ФСБ: Организаторов нелегальной миграции задержали в пяти регионах России

Организаторов нелегальной миграции задержали в пяти российских регионах. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

За время своей деятельности преступники успели легализовать порядка двух тысяч иностранцев с Востока. Общая сумма их заработка на этом составила более 500 миллионов рублей.

— Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц, — уточнили в сообщении.

За помощью к группировке обращались мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, планировавшие транзит в Европу или незаконную трудовую деятельность.

Среди злоумышленников были и посредники, которые оформляли визы для клиентов. После въезда мигранты могли бесконтрольно перемещаться по стране, передает РИА Новости.

10 декабря сотрудники ФСБ также пресекли схему по незаконной легализации 53 тысяч мигрантов в России. Участников группы, помогавших приезжим, задержали в столице и области.