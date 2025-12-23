СМИ сообщили о задержании мэра Крымска

В Крымске, Краснодарский край, задержали мэра города Яниса Будагова. Об этом сообщает портал 93.ru.

По какой статье задержали чиновника, а также обстоятельства задержания пока не приводятся.

Уточняется, что Будагову 48 лет. До назначения мэром Крымска, он работал в сельской администрации в должности заместителя главы, а в 2009 году стал главой администрации села Киевского. В 2022 году Будагов стал главой Крымска.

До этого в Краснодарском крае арестовали главу Крымского района Кубани Сергея Леся по подозрению в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной. Позднее суд по иску Генпрокуратуры изъял имущество экс-чиновника. В доход государства в качестве эквивалента за отчужденное имущество также взысканы денежные средства в размере более 70 млн рублей.