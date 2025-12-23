Украинские мошенники нашли новую жертву

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — переживают волну телефонного мошенничества, организованного, как сообщают местные СМИ, преступными сетями из Украины, передает Sputnik.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Эстонии, где улов аферистов уже достиг, по предварительным оценкам, 27 миллионов евро. Злоумышленники действуют профессионально. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных служб.

Жертвами становятся не только рядовые граждане, но и бизнес. На прошлой неделе был полностью опустошен банковский счет одного из эстонских музыкальных магазинов. Как выяснилось, в зоне риска находятся и представители госструктур: среди обманутых жителей трех стран значатся политики, ученые и даже сотрудники полиции.

Мошенники поменяли тактику: россияне звонят им сами

Ранее злоумышленники придумали схему с «подработкой» через продажу якобы подарочных сертификатов. Они размещают объявления о дистанционной работе в мессенджерах, предлагают заработок на продаже сертификатов через онлайн-платформы.

Также ранее стало известно, что с начала текущего года мошенники активно начали применять для обмана россиян схему с якобы взломом их аккаунтов на «Госуслугах».