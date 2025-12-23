Дочь российского дипломата задержали за расправу над матерью и братьями

Дочь дипломата Виктора Белецкого Валерию и ее мужа задержали по делу о расправе над матерью и братьями. Об этом сообщает KP.RU.

По данным источника, причиной могло стать наследство.

Римма Белецкая и два ее сына 12 и 10 лет пропали в 2013 году. Ее адвокат в начале расследования обращал внимание на подозрительное поведение старшей дочери — та якобы не беспокоилась из-за исчезновения матери и братьев, утверждая, что они скрылись. Женщина настаивала, что мать связывалась с ней после инцидента. Однако доказательств тому не было.

