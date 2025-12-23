Экономия довела российского депутата до уголовной статьи

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Екатеринбурга Виталия Чачина. Об этом пишет URA.RU.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьям 33, 286 УК РФ («Пособничество при превышении должностных полномочий»).

По версии следствия, компания Чачина после завершения работ по монтажу водных резервуаров настаивала на внесении изменений в проектно-сметную документацию. Депутат сэкономил на системе очистки и заменил оборудование без внесения изменений в проектную документацию.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил заработавшего 269 миллионов рублей на земле бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера к пяти годам лишения свободы.