Вымогатели три месяца третировали семью в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали за вымогательство двоих жителей подмосковного Домодедово.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, мужчины 35 и 39 лет (один из них имеет судимость) в течение трех месяцев требовали деньги у знакомого. Рэкетиры угрожали ему и семье в мессенеджерах и при личных встречах. В итоге мужчина передал шантажистам более 2,7 млн рублей, после чего все же обратился в полицию.

Подозреваемые задержаны.