В Москве задержали пассажира, напавшего на юношу в вагоне метро

В московском метро мужчина стал фигурантом уголовного дела после конфликта с другим пассажиром. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции «Рижская», в вагоне. По версии полиции, между 19-летним молодым человеком и 48-летним мужчиной на соседнем сиденье возникла словесная перепалка, после чего второй нанес удар.

На кадрах с места заметно, как пассажир сначала бьет юношу по лицу локтем, затем – ладонью.

«После инцидента пострадавший незамедлительно обратился в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травму носа и оказали необходимую помощь», – сообщается в публикации.

Агрессора задержали. По его словам, конфликт начался из-за того, что молодой человек слишком громко общался с соседом. Это якобы мешало окружающим.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурант на данный момент находится под подпиской о невыезде.