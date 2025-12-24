В суде заявили о нарушении прав Лурье по делу Долиной

Суды, рассматривавшие дело о квартире певицы Ларисы Долиной, нарушили права покупательницы жилья Полины Лурье, , изъяв у нее квартиру по иску артистки без выплаты компенсации. К такому выводу пришел Верховный суд, это следует из материалов дела.

В постановлении Верховного суда указывается, что при рассмотрении дела судами нижестоящих инстанций «были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье», данные судебных материалов приводит ТАСС. При этом разъясняется, что положения Гражданского кодекса РФ не допускают признания сделки недействительной с одновременным возвратом продавцу имущества без полной компенсации покупателю, если обязательства по договору уже исполнены. ВС подчеркнул, что отказ от применения последствий недействительности сделки возможен лишь в прямо предусмотренных законом случаях, к которым данная ситуация не относится.

Высшая судебная инстанция указала, что при оспаривании сделки суды не применили нормы о двусторонней реституции. Согласно Гражданскому кодексу, это означает, что в случае признания сделки недействительной каждая из сторон должна вернуть другой всё полученное. Таким образом, изъятие квартиры без возврата уплаченных за неё средств было признано неправомерным. На основании этого ВС отменил предыдущие решения и оставил право собственности на квартиру в центре Москвы за Лурье.

Верховный суд 16 декабря отменил ранее вынесенные судебные акты и подтвердил право собственности Лурье на квартиру в центре Москвы. В документе указано, что Долина и члены ее семьи в настоящее время занимают жилое помещение без законных оснований и обязаны освободить его. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее родственников передан на рассмотрение Московского городского суда, которому предстоит определить порядок исполнения решения высшей судебной инстанции.