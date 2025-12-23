Эксперт не исключил, что в гибели генерала Сарварова виновны «кроты» в госорганах, сообщает «МК».

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что информацию о погибшем в теракте генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове могли передать предатели внутри российских государственных структур. По его словам, критически важно найти не только исполнителей, но и источники утечки данных.

«Надо четко понимать: террорист, которому сказали "Фас!", просто так не найдет ни место жительства, ни машину нужного человека. Без графика работы тоже вряд ли можно осуществить такого рода теракт», — указал Михайлов. Он подчеркнул, что необходимо выявить лиц, работающих с персональными данными высшего командного состава.

Утром 22 декабря на юге Москвы произошел подрыв автомобиля, в результате которого initially пострадал один человек. Позже Следственный комитет сообщил, что погибшим оказался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство, по данным следствия, было установлено под днищем машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».