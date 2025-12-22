Екатеринбургский таксист избил и изнасиловал знакомую

В Екатеринбурге 41-летний таксист избил, а затем изнасиловал свою 37-летнюю знакомую. Об этом со ссылкой на источник сообщает ural.kp.ru.

Инцидент произошел на даче в садовом товариществе «Вагончик» Железнодорожного района. По словам пострадавшей, ее ранее судимый за кражу знакомый, будучи пьяным, набросился на нее и избил по лицу и голове. После этого агрессор изнасиловал ее.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления, однако мужчина не признал вину. По его словам, соитие произошло по взаимному согласию.

Подозреваемого проверили на полиграфе — он показал, что мужчина лжет. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2026 года. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.