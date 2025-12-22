Уголовное дело завели из-за инцидента с отравлением людей карбонарой в Люберцах

В Люберцах после инцидента с отравлением людей карбонарой из доставки завели дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

У пострадавших диагностировали гастроэнтерит. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

22 декабря стало известно, что в Люберцах двое 19-летних юношей и 15-летний подросток попали в больницу после употребления пасты карбонара. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора начали расследование. Установлено, что заболевшие ели пищу, предоставленную кейтеринговой компанией по договору с организатором танцевального турнира — доставка питания осуществлялась из другого региона России.