В России впервые оштрафовали за склонение к аборту

Суд в Саранске впервые в России оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей по делу о склонении к аборту, сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда «Женщины за жизнь».

Подопечная фонда узнала о беременности двойней и сообщила об этом отцу детей. Мужчина оказался не готов к детям и предложил оплатить прерывание беременности. Подопечная отказалась и прекратила взаимоотношения с мужчиной. Из-за негативного эмоционального состояния она обратилась в фонд за защитой.

В суде отец детей признал свою вину, но отрицал факт склонения к аборту, однако суд назначил ему штраф.

«Согласно Конституции РФ, материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Фонд "Женщины за жизнь" абсолютно разделяет эти ценности, о которых говорит и президент нашей страны», — говорится в сообщении фонда.

Как писала «Парламентская газета», в 2023 году в Мордовии первой из субъектов РФ приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Власти региона рассчитывали, что это позволит улучшить демографическую ситуацию. Позже к этой инициативе присоединились другие субъекты, в частности, Калининградская область.