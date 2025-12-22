Раскрыты детали гибели 21-летнего рэпера и его девушки в Саратове

Трагическая гибель 21-летнего саратовского рэпера Дениса Насенкова и его девушки Виолетты Горшковой в Волге не связана с криминалом. Как пишет «Российская газета», вероятнее всего, молодые люди погибли в результате несчастного случая.

© Московский Комсомолец

Согласно данным издания, незадолго до смерти их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Опергруппа обратила внимание на важную деталь — «очень странную походку» у обоих примерно в 5:30 утра. По базовой версии следствия, Денис и Виолетта находились в состоянии опьянения и спустились на нижний ярус набережной в районе Провиантской улицы, где нет ограждения.

«По всей вероятности, перед падением в ледяную Волгу Денис снял обувь, но отдал Виолетте свою куртку», — сообщает источник.

Скорее всего, пара упала в воду вместе и не смогла выбраться. Экспертиза показала, что причиной смерти стало утопление без признаков внешнего воздействия, а версию суицида следователи отклонили.

Тела молодых людей, пропавших несколько дней назад, нашли на набережной Саратова. Их поисками занимались полиция и волонтёры.