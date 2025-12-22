Самолет рейса Дубай – Екатеринбург экстренно сел в Ашхабаде

Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший рейсом U6-738 из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В пресс-службе заметили, что командир судна, действуя в строгом соответствии с инструкциями, выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.

В настоящий момент перевозчик готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения. В период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил № 82.

Напомним, что 9 декабря в аэропорту Еревана на фоне 16-часовой задержки рейса застряли порядка 150 российских туристов.

Лайнер «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 2:30 мск. Вместе с тем, из-за непогоды рейс перенесли на 19:00 мск.