Тело женщины нашли в сарае на территории дома престарелых

Спустя три недели поисков в Харькове нашли пропавшую женщину, сообщает в понедельник "Общественное".

По данным журналистов, 51-летняя женщина, которая проживала на территории пансионата для престарелых, но потом исчезла. Полицейские позднее заявили, что тело пропавшей нашли в сарае на той же территории пансионата.

При этом, по данным издания, в самом учреждении отрицают, что погибшая проживала у них в пансионате. По предварительным данным, у женщины была болезнь Альцгеймера, и признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.