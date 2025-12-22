"Сил нет": избитая Михаилом Хубутией женщина смирилась с приговором

Пострадавшая от рук экс-возлюбленного, бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии модель Юлия Ван, заявила, что не будет обжаловать его условный приговор. Ее слова приводит «Осторожно, новости».

© Московский Комсомолец

Экс-министра признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорили к году условно за нападение на Ван с топором весной 2025 года.

«Я уже, честно говоря, рада, уже просто нет сил дальше идти, судиться и заниматься этой историей. Потому что хочется спокойно жить и оставить историю позади», — рассказала Ван.

По её словам, она не возмущена решением суда и хочет просто поставить точку в этом деле.