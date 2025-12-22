Экс-министру торговли Подмосковья дали год условно за нападение с топором

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условно за нападение с топором, рассказала модель Юлия Ван (Иванова). Об этом пишет РБК.

Напомним, трагедия с Ван произошла весной 2025 года в частном доме в Одинцовском районе. Хубутия напал на возлюбленную, ударил ее, затем достал топор и нанес еще несколько ударов.

По данным следствия, пострадавшая получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. Против него были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении среднего вреда здоровью. По последнему эпизоду Хубутия признал вину.

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — 1 год условно. Надеюсь, человек осознал и раскаялся искренне. Для меня это [был] самый адский и тяжелый год. Очень устала и истощена», — отметила Юлия.

Девушка пояснила, что удивлена решением суда, но ей уже надоела эта история и она хочет оставить все в прошлом. Сейчас она заботится не только о своей жизни, но и жизни ребенка.

Михаил Хубутия родился в Грузии. С 1999 по 2001 год занимал должность министра торговли Московской области, член Общественного совета при МЧС. Занимается оружейным бизнесом и девелопментом.

Юлия Ван владела чайным домом Van Tea. После инцидента продала бизнес и вместе с дочерью покинула страну. В октябре она подала иск о взыскании с Хубутии алиментов на содержание дочери.