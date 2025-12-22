В суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Каспарова*

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом в России).

В суде сообщили, что Каспарову заочно предъявлено обвинение по части второй статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, передает ТАСС.

В прошлом году Каспарова оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

* признан иноагентом в России.