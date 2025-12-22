Из Лувра похитили тысячи бриллиантов

Злоумышленники в октябре 2025 года похитили из Лувра свыше 8 тысяч бриллиантов, десятки других драгоценных камней, передает BFMTV со ссылкой на данные расследования.

По данным телеканала, 19 октября преступники припарковали автовышку у стены музея, что позволило двоим из них подняться до уровня галереи «Аполлон» и, разбив окно, проникнуть в зал, где они взломали две витрины с драгоценностями.

После взлома грабители забрали девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины (тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц) и экстренно покинули здание.

«Всего грабители заполучили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь украденных ювелирных изделий», — отметили правоохранители.

Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту.

Эти указания не были выполнены — нынешний директор музея Лоранс де Кар, назначенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2021 году, заявила, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике.

Министр культуры Рашида Дати, со своей стороны, пообещала принять меры, чтобы избежать повторения случившегося.

Четверо подозреваемых заключены под стражу. Один экспонат (поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо) удалось найти по горячим следам, остальные до сих пор не найдены, уточнили журналисты.