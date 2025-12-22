Молодую россиянку после теракта около отдела полиции взяли под стражу

Центральный районный суд взял под стражу 20-летнюю студентку после теракта у здания полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Девушка пробудет в СИЗО до 20 февраля 2026 года. По версии следствия, 19 декабря она приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, пришла к главному входу отдела полиции и подожгла служебный автомобиль.

Было возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

