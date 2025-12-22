В Крыму осудили семь человек за нападение на чемпиона России по боксу

Феодосийский городской суд вынес обвинительное заключение по делу о массовой драке и нападению на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры республики Крым в Telegram-канале.

Дмитрий Двали — многократный победитель международных и национальных турниров, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы. Победитель молодежного чемпионата России и командного Кубка РФ.

По данным следствия, группа лиц в ходе проведения следственных мероприятий полностью признала вину в содеянном.

Правоохранительные органы наложили арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Семь фигурантов уголовного дела получили различные сроки тюремного заключения от 1,5 до 3,8 лет в колонии общего режима. В отношении еще двоих фигурантов дела расследуются по отдельному производству.

Ранее Двали сообщил, что ночь на 28 июля 2024 года провел в ресторане — отмечал День города. Затем, под утро, абсолютно трезвый, покинул заведение. На набережной встретился с другом и вместе с ним отправился в квартиру, где остановился на время пребывания в городе.

По дороге увидел, как несколько человек избивали молодого человека, спокойно попросил прекратить издевательства, далее вместе с Евгением стал оттаскивать нападавших.

После этого на них набросилась толпа. Дмитрий стал защищаться, но упал от удара кастетом в голову. Его и Евгения, который прикрывал друга собой, забили ногами.

В июле 2025 года боксер рассказал, что за 12 месяцев перенес 7 операций, врачи собрали и сохранили ему раздавленное глазное яблоко. Вместе с тем, зрение не восстановилось в полном объеме.

Чемпион отметил, что сделал предложение девушке, она ответила согласием.