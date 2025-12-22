В Нижнем Новгороде мужчина пытался взорвать жилой дом из-за спора с соседями

Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о террористическом акте. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, у мужчины был конфликт с соседями по многоквартирному дому. На этом фоне 14 декабря он, пытаясь совершить взрыв в здании, открыл газ в своей квартире и скрылся. Незадолго до этого фигурант установил камеру наблюдения.

"Запах газа заметили соседи мужчины. Прибывшими на место сотрудниками регионального МЧС России возгорание было предотвращено", — отмечается в заявлении.

Впоследствии сотрудники СК и Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД РФ по Нижегородской области провели необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили личность подозреваемого. Мужчину задержали, а далее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для уголовного дела", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.