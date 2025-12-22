Порезавшего отца и удушившего мать из-за проблем россиянина отправили в колонию

В Тюмени суд приговорил 35-летнего жителя к 18 годам колонии строгого режима за расправу над пожилыми родителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что у мужчины накопились долги по кредитам и он решил избавиться от родителей, чтобы получить наследство. После этого он планировал продать имущество и погасить долги. Мужчина поехал в деревню, где был его 66-летний отец, вооружился ножом и им нанес ему 13 ударов в шею, грудь и спину.

Затем сын инициировал ограбление дома, а сам поехал к 73-летней матери в квартиру. Ее обвиняемый душил, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Ранее сообщалось, что дело мигранта о жестокой расправе над ребенком в Подмосковье дошло до суда.