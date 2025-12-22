Двум москвичкам вынесли суровый приговор за доведение соседки до самоубийства

Тверской суд Москвы на 10 и 10,5 лет отправил в колонию двух девушек, которые довели соседку до самоубийства, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на Новосущевской улице. Расследование длилось больше года.

Две особы с низкой социальной ответственностью, проживая в квартире с потерпевшей, оскорбляли ее, клеветали, остригли наголо, грозили отрезать язык. Кроме того, вымогали у нее деньги. Свои действия осужденные снимали на камеру.

В итоге девушка с травмами, характерными для падения с большой высоты, была доставлена в больницу, где и скончалась — врачи пытались ее спасти, но не смогли.

Столичный СК возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» (пункт «г» части 2 статьи 110 УК РФ). Осужденные будут отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима.